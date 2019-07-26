عدن تحتفي بذكرى انتصارها على الحوثيين

عدن (الاتحاد)

أقامت السلطات المحلية في مدينة عدن، حفلاً خطابياً وتكريمياً بمناسبة الذكرى الرابعة لانتصار المدينة على ميليشيات الحوثي الإرهابية، ودحر المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة.

وحيا وكيل محافظة عدن، محمد نصر شاذلي، خلال الحفل، تضحيات الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأنفسهم، من أجل التصدي للميليشيات الانقلابية، وإفشال مخططهم في السيطرة على مدينة عدن، مقدماً الشكر والتقدير لدول التحالف العربي على دعم الكبير للمقاومة الشعبية لتحرير المدينة من براثن القوات الحوثية، التي غزت المدينة وارتكبت أبشع الجرائم والانتهاكات، التي راح ضحيتها مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وأضاف: أن «صمود أبناء عدن حطم أسطورة الحوثيين ومشروعهم السلالي الأمامي، الذي يهدف إلى تسليم البلد لإيران، والإضرار بأمن واستقرار المنطقة، عبر سيطرتهم على خليج عدن وباب المندب والمدن الحيوية والاستراتيجية في جنوب البلاد». وأكد شاذلي أن «السلطة المحلية وكل أبناء عدن لن ينسوا الشهداء، وستظل أسماؤهم محفورة في ذاكرة المدينة»، مشيراً إلى أن انتصار عدن كان بمثابة المفتاح لانتصارات متتالية سيطرت خلالها المقاومة الشعبية والجيش اليمني شوكة الانقلابيين الحوثيين، وأعادت الأمل للأهالي الذين عاشوا أوضاعاً صعبة أثناء الحرب. وثمن وكيل محافظة عدن، الجهود التي بذلتها دول التحالف العربي، من أجل إعادة الحياة وتطبيع الأوضاع بشكل سريع في عدن، مشيراً إلى أن «دعم الأشقاء أسهم بشكل كبير في ترسيخ الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها». وجرى في الحفل تكريم عدد من أسر الشهداء، الذين سقطوا خلال معركة تحرير عدن، وذلك وفاءً وتقديراً للتضحيات الكبيرة التي بذلوها، من أجل التصدي للميليشيات الحوثية الإرهابية، وإفشال المخطط الإيراني في المنطقة.