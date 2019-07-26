كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يدين وقف تنفيذ سياسة اللجوء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان البيت الأبيض أمرا من قاض فدرالي، يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف رفض لجوء أي شخص يمر عبر دولة أخرى للوصول إلى الحدود الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، الخميس، إن المدعين في هذه القضية وجدوا "قاضيا وحيدا سيطالب بفرض سياسة هجرة على أمة بأكملها"، واصفة ذلك بأنه "طغيان نظام يعاني من خلل".

وكان القاضي جون تيغار في ولاية كاليفورنيا، قد أصدر الأربعاء، أمرا ابتدائيا يحظر العمل بالإجراءات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تمنع المهاجرين من الحصول على حق اللجوء، في حال كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك.

وجاء قرار تيغار بعد جلسة استماع حول طعن بالإجراءات المثيرة للجدل، التي تعتبرها الحكومة الأميركية ضرورية لوقف تدفق المهاجرين.