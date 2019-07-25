عاجل..5 جرافات وفرق إنقاذ بالعشرات…انتشال جثث 4 ضحايا فاجعة الحوز والبحث جار عن الباقين- صور

تمكنت فرق الإنقاذ، قبل قليل، من انتشال أولى جثث ضحايا فاجعة انهيار جبلي في منطقة “إجوكاك”، بإقليم الحوز.

وكما عاين “اليوم 24” في مكان الحادي، تم في هذه الأثناء، استخراج أربعة جثت من تحث أطنان التراب والأحجار، بعد العثور على الضحايا مساء اليوم، وسط الركام.

واستعملت فرق الإنقاذ، خمس جرافات من أجل إبعاد التراب الذي كان يغطي سيارة النقل المزدوج، التي دفنت تحت التراب، أمس الأربعاء.

وتم انتشال جثث الضحايا الأربعة، في انتظار العثور على بقية المفقودين، وسط حضور أمني مكثف، وانتشار للدرك وأفراد الوقاية المدنية، والسلطات المحلية.

وكان أحد أقرباء الضحايا، صرح في حديث مع “اليوم 24″، من عين المكان، قائلا إن جميع الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، منهم العائدين من حفل زفاف، والذين أنهوا عطلتهم الصيفية، وكانوا بصدد العودة إلى منازلهم صوب تالوين.

ويُتتظر أن تصدر بلاغات حكومية، بعد استكمال أشغال إزالة الأتربة، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤكدا أنه ليست هناك أية أرقام محددة حول عدد الضحايا.