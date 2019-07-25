عز الدين الزاهر.. فنان تازي لمع نجمه محليا في عالم الأعراس والحفلات-فيديو

يحضر اسم الفنان عز الدين الزاهير، بشكل قوي، في الأعراس والمناسبات الخاصة، في مدينة تازة، بشكل جعله النجم الأول في المدينة الشرقية.

وتحدث عز الدين الزاهير ل”اليوم 24″ عن بدايته في ميدان المديح والسماع، ثم الانتقال للغناء الطربي مثأثرا بالنجم المصري عبد الحليم حافظ.

وطلب عز الدين الزاهير من الفنانين المشاهير عدم السير وراء كسب شهرة أو تخقيق أرباح، عبر تحريف الأغاني الأصيلة والمتميزة.

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اسم عزي الدين الزاهر انتشر بشكل كبير في مدينة تازة، وذلك لبراعته لي أداء ألوان مختلفة، ما جعله نجم الأعراس الأول في المنطقة.