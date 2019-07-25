رسميا اتحاد طنجة يجدد لحمودان ويعيره للخور القطري

أعلن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تجديد عقد لاعبه أحمد حمودان، لموسمين إضافيين.

وأكد فارس البوغاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن حمودان سينتقل بنظام الإعارة لموسم واحد، إلى صفوف الخور القطري.

في المقابل قدم الخور الممارس في دوري نجوم قطر، لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام، اليوم الخميس، علما أنه من المنتظر أن يلتحق، غدا الجمعة، بمعسكر فريقه في الديار الهولندية.

وتألق صاحب 26 عاما مع اتحاد طنجة، خاصة في الموسم قبل الماضي، حين ساهم بتتويجه الأول في التاريخ بلقب البطولة الاحترافية، قبل أن ينتقل معارا إلى نادي الرائد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الماضي.