عاجل..بعد 24 ساعة من “الرعب” والبحث..فرق الإنقاذ تتمكن أخيرا من الوصول إلى ضحايا فاجعة الحوز تحت الركام

بعد قرابة 24 ساعة تحت الركام، عثرت فرق الإنقاذ، في هذه الأثناء، على المفقودين، تحت أطنان التراب والأحجار، جراء انهيار جبلي في منطقة “إجوكاك”، بإقليم الحوز.

وبحسب ما صرح به أحد أقرباء الضحايا، في حديث مع “اليوم 24″، من عين المكان، فإن جميع ضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، منهم العائدين من حفل زفاف، والذين أنهوا عطلتهم الصيفية، وكانوا بصدد العودة إلى منازلهم.

وكان انجراف للتربة، حدث بسبب الأمطار الرعدية، التي تساقطت أمس الأربعاء، في منطقة الحوز، أدى إلى إصابة عشرات الركاب، كانوا على متن سيارة للنقل المزدوج في طريقها إلى منطقة تالوين، قبل تدخل فرق الإنقاذ، التي استعملت جرافات من أجل جرف التراب الذي كان يغطي السيارة، ثم انتشال الأشخاص الذين يوجدون على متنها.