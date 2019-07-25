3 إصابات متفاوتة في جرائم إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة أشخاص من باقة الغربية وكفركنا، بإصابات متفاوتة، في جريمتي إطلاق نار وقعتا مساء اليوم، الخميس.

وفي التفاصيل، جاء أن شابين من بلدة كفركنا، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء الخميس، قرب مفرق مسكنة (تسومت غولاني).

وأوضحت الشرطة في بيان صدر عنها أنها تلتق بيانًا من طواقم الإسعاف بإصابة شخصين بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة، إثر تعرضهما لإطلاق النار قرب مفرق مسكنة.

وأوضحت أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات اللازمة للمصابين، وتم نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" بالعفولة، لتلقى العلاج اللازم.

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وفي باقة الغربية، أطلق مجهولون النار باتجاه منزل خاص لأحد المواطنين في المدينة، وسط أنباء عن إصابة شخص بجروح وصفت بالمتوسطة. ولم ترد المزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن المواطنين العرب في البلاد، يعانون من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء آفة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.

وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، إذ ساهم عجز الشرطة عن فك رموز غالبية جرائم القتل بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل وتوثق بالبلاد من نصيب البلدات العربية.