اليمن والأمم المتحدة يبحثان التعاون في مجال تحسين القطاعات التنموية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:32 صباحًا, 26 يوليو 2019 م المناطق _ عدن التقى نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التنمية أخم شتاينر.

وبحث الجانبان وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبل التعاون المشترك في تنفيذ برامج وأنشطة تطويرية وتنموية في مختلف المجالات الإنسانية والخدماتية في البلاد.

واستعرض المسؤول اليمني أبرز الصعوبات التي تواجه حكومته لتحسين الموارد والارتقاء بالقطاعات الخدمية التي تشمل قطاع الصحة والتعليم والكهرباء والطرقات وغيرها، مؤكّداً على أهمية التعاون المشترك مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة كافة في تحسين عمل القطاعات الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأكّد المسؤولان على ضرورة تضافر الجهود من أجل تعافي اليمن ورفع معاناتها وعودتها إلى الوضع الطبيعي من خلال تنفيذ مشروعات إنسانية وإغاثية وتنموية تسهم في التخفيف من الأضرار التي سببّتها الحرب في معظم المحافظات اليمنية.

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