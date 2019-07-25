رئيس تونس المؤقت: ملتزمون بحماية البلاد وتأمين مسار الانتخابات

أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر التزامه بحماية البلاد وشعبها ومصالحها، وبتأمين مسار الانتخابات.

وقال الناصر في أول خطاباته بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية، الخميس : "نطمئن الشعب بأن مؤسسات الدولة تعمل بانتظام ويقظة وجاهزية عالية للحفاظ على أمن البلاد ومكاسبها".

وأضاف: نحن ملتزمون بتأمين مسار الانتخابات في إطارها الزمني القانوني، ندعو الأحزاب إلى الثقة في المؤسسات والالتفاف حولها حتى تبقى بلادنا حرة ومستقلة أبد الدهر".

وعيّن رئيس البرلمان محمد الناصر، الخميس، بحسب الفصل 84 من الدستور اليمين الدستورية، رئيسا مؤقتا لتونس لفترة تتراوح بين 45 يوما و90 يوما، وفق ما يقتضيه الدستور، ليدخل التاريخ المعاصر للبلاد واحد من الشخصيات التي قادتها في أصعب مراحلها وأكثرها تعقيدا وضبابية.

Advertisements





وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، بدل 17 نوفمبر/تشرين الثاني، إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وكانت الحكومة التونسية قررت إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر.

وأعلنت الرئاسة التونسية وفاة السبسي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".

الرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.