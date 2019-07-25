إرهاب قطر وتونس بعد السبسي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 25 يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: "تونس بعد السبسي.. الناصر رئيسا وقانون الانتخابات يبعثر أوراق الإخوان"، و"مدبر هجمات مقديشو رافق أمير قطر في رحلة إندونيسيا قبل شهر"، و"وزير الدفاع الأمريكي: إيران لا تزال تزعزع استقرار الشرق الأوسط"، و"الحوثي يجمع تبرعات لحزب الله.. أذرع إيران تعاني بعد العقوبات".

وفي عالم الاقتصاد: "أزمة الليرة التركية تهوي بمؤشر الثقة في 3 قطاعات اقتصادية"، و"آمال تهدئة حرب التجارة تتجدد بعودة المفاوضات المباشرة نهاية يوليو".

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