مستشار بالجيش الليبي: تركيا وقطر تدعمان الإرهاب ببلادنا

أكد بلعيد الشيخي المستشار الاجتماعي للقيادة العامة للجيش الليبي أن الشعب الليبي يقف وراء القوات المسلحة في موقفها من تركيا وقطر الداعمتين للإرهاب.

وأوضح الشيخي -في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"- أن المدن الليبية والقبائل من شرقها وجنوبها شمالها وغربها تلتف حول القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في حربها على الإرهاب والقضاء على المجموعات الإرهابية والجماعات المتطرفة.

وأضاف الشيخي أن كل التركيبات الاجتماعية تدعم وتؤازر عمليات القوات المسلحة في العاصمة طرابلس للقضاء على هذه المجموعات حتى تعود العاصمة المختطفة إلى حضن الوطن والبدء في عملية البناء.





وشدد الشيخي على أن ما تقوم به القوات المسلحة هو واجب وطني أصيل، للتصدي لأطماع أردوغان التوسعية على جثث الليبيين.

وأشار الشيخي إلى أن كلمة المشير خليفة حفتر، الأربعاء، التي كشفت أن الجيش الليبي بات قاب قوسين من قلب العاصمة، وأن القوات المسلحة بدعم قبائل ليبيا تقف على أرضية صلبة في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية التي تحتل العاصمة.

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وكرر الشيخي تأكيده على أن الشعب الليبي يتفق مع القيادة العامة للقوات المسلحة في موقفها من تركيا وقطر الداعمتين للإرهاب، قائلا: "هاتان الدولتان العدو الرئيسي للشعب الليبي".





ونوه الشيخي بأن المعركة لم تعد بالأسلحة والصواريخ التي تجلبها هذه المليشيات من الخارج إنما العبر في الرجال الشرفاء الشجعان من أبناء المؤسسة العسكرية الذين يضحون بأنفسهم فداء لوطنهم.

وطالب الشيخي أهالي العاصمة باستقبال القوات المسلحة ومساندتها، مؤكدا أن الضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة من جانبهم سيلتزمون بتعليمات المشير في الحفاظ على أرواح وممتلكات أهالي العاصمة.





وتأتي هذه التصريحات على هامش مشاركة الشيخي مساء الأربعاء، في تأبين شهداء الجيش الليبي في مدينة أجدابيا، ضمن معارك الجيش الوطني في تحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب.

وحضر التأبين القيادات العسكرية والمدنية والاجتماعية وآمر منطقة الخليج العسكرية العقيد عقيلة الحسوني والعقيد راضي الصبيحي آمر التوجيه المعنوي بمنطقة الخليج العسكرية، ورئيس قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن أجدابيا ومعاون آمر الإدارة العامة للدعم المركزي فرع أجدابيا العقيد بلعيد الشريف.