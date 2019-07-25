الان تتابع الرئيس التونسي المؤقت: ملتزمون بتأمين مسار الانتخابات في إطارها الزمني القانوني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، إنهم ملتزمون بتأمين مسار الانتخابات في إطارها الزمني القانوني. وأضاف: “ندعو كل الأحزاب إلى الثقة في مؤسسات الدولة والالتفاف حولها حتى تبقى بلادنا حرة ومستقلة أبد الدهر”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي المؤقت: ملتزمون بتأمين مسار الانتخابات في إطارها الزمني القانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.