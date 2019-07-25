الرئيس التونسي المؤقت يدعو الجميع إلى الثقة بالدولة والالتفاف حولها

دعا الرئيس التونسي المؤقت الجميع إلى الثقة بالدولة والالتفاف حولها. جاء ذلك في كلمة له مساء اليوم بمناسبة تكليفه بمهام الرئيس بعد إعلان وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي. وأكد الرئيس المؤقت أن مؤسسات الدولة تعمل كالمعتاد للحفاظ على أمن البلاد. Advertisements وقال محمد الناصر: التزم أمام جميع التونسيين بالحفاظ على استقلال تونس. وأضاف الناصر: ملتزم بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني والقانوني.

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