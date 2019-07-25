قائد عسكري ليبي: دعم تركيا لمليشيا طرابلس لا يحتاج إلى دليل

أكد اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة التابع للجيش الوطني الليبي، أن جميع المحاور المؤدية لقلب العاصمة طرابلس تشهد تقدما بخطى ثابتة، وأن المليشيات المسلحة في حالة انهيار ملحوظ.

وأضاف المنصوري، في تصريحات خاصة لـموقع "العين الإخبارية"، أن قوات الجيش الوطني الليبي تتقدم بطرق مدروسة لمنع وقوع أي أخطاء ينتج على أثرها أي أضرار للمدنيين.

وأشار إلى أن المليشيات تتخذ من بيوت المدنيين سواتر لها, وأن جميع نقاط تمركز العدو تشهد انهيارا ملحوظا، ما يدفعهم للقيام ببعض الهجمات العبثية بهدف الحد من تقدم القوات المسلحة الليبية إلى قلب العاصمة.

وتابع اللواء المنصوري أن الدعم التركي للمليشيات لا يحتاج إلى دليل، مشيرا إلى أن "تصريحات خليفتهم المزعوم وعراب الإخوان رجب طيب أردوغان والتخبط السياسي الملحوظ لدى فايز السراج دليل واضح على فشلهم في حشد أي تأييد دولي، لعلم دول العالم بأن السراج مرتهن لتلك المليشيات".

وشدد القائد العسكري الليبي على وجود خلافات بين تلك المليشيات وتخوين بعضهم بعضا، مشيرا إلى أن ذلك سيكون من أسباب الانهيار المبكر لها، معتبرا أن وجود مليشيات مصراتة على خط القتال ما هو إلا محاولة يائسة لنقل المعركة خارج مصراتة، مشددا على أن "جميع الوحدات تسير وفق الخطط المحددة لها".