شكرا لقرائتكم رئيس تونس المؤقت: ألتزم بإجراء الانتخابات في الإطار القانوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الخميس، جميع التونسيين إلى الثقة بالدولة والالتفاف حولها، ملتزما بإجراء الانتخابات في الإطار القانوني.

وقال الرئيس التونسي المؤقت في كلمة متلفزة "سأكون رئيسا لجميع التونسيين ودون تمييز"، كما التزم أمامهم بالحفاظ على استقلال البلاد، والحفاظ على مكاسبها في مسارها الديمقراطي الانتقالي.

وأكد محمد الناصر أن مؤسسات الدولة تعمل كالمعتاد للحفاظ على أمن البلاد.

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أدى محمد الناصر، في وقت سابق، اليمين الدستورية ليتولى رسمياً منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية، وفق ما يقتضيه الدستور بعد وفاة الباجي قايد السبسي.

وبنص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب، بعد الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، فوراً مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوماً.

وأدى الناصر اليمين خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بعد ظهر الخميس بمقر البرلمان التونسي في منطقة باردو بالعاصمة، على إثر تلقي البرلمان شهادة وفاة الباجي قايد السبسي، وإعلاماً من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقاً لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.