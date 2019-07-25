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التحالف العربي يسقط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف المملكة .

وجدد المتحدّث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي - وفق وكالة الأنباء (واس) اليوم الخميس، تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضّحاً أنّ توجيهها صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل وتعمّدها استهداف المدنيين، جرائم حرب ضد الإنسانية توقع الميليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.

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