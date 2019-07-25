حسام دياب: الأمانة مع الآخرين أهم عناصر الكود الأخلاقي لمهنة التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال المصور الصحفي حسام دياب، مدير تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع "الخليج 365، يلاكورة، الكونسلتو"، إن لكل مهنة كود أخلاقي يلتزم به أصحابها، ويعتبر قاموس يحكم المهنة في كل مكان بالعالم، وغير مقتصر على عادات وتقاليد المجتمع، مؤكدًا أن هناك فرق بين المصور العادي والمصور الصحفي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل التصوير الصحفي، ضمن فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ، حول دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الخاطئة في مجال الصحة النفسية.

وأوضح "دياب"، أن للتصوير ٥ زوايا، كل زاوية لها مدلول بصري، وهنا يكمن الفرق بين المصور والمصور الصحفي، فالأول يصور "أسماء"، أي أماكن أشخاص وخلافه، أما المصور الصحفي، فهو من يصور "أفعال"، وهي الأفعال التي تحمل رسالة، من خلال قصة تحمل مشاعر، وتتمتع بالإقناع البصري الذي يعتمد على الحقائق والمشاعر معًا.

وتابع: "الأمانة مع الآخرين، أحد أهم عناصر الكود الأخلاقي، فلا يجب أن نظهر أشخاص في صورة غير راضيين عنها، ولكن لابد أن نظهر المعنى، دون التركيز على الأشخاص، نظهر الضعف لا الضعفاء".