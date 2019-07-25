وزير القوى العاملة يهنئ "الإسكندرية" بالعيد الوطني للمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

هنأ وزير القوى العاملة، محافظ الإسكندرية، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، والذي يوافق يومًا من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب الإسكندرية خاصة، بمناسبة ذكرى خروج الملك فاروق على متن "المحروسة"، في طريقه لمنفاه بدولة إيطاليا، في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952.

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز.