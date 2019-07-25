"حماية حقوق المرأة" على طاولة المجلس الأعلى للثقافة بمشاركة برلمانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع مؤسسة "وسائل الإتصال من أجل التنمية"، ورشة عمل لتعزيز وحماية حقوق ومشاركة المرأة تحت عنوان "التحديات والأولويات الوطنية"، وذلك خلال الفترة من 29-31 يوليو الجارى.

وتناقش الورشة قضايا المرأة من جوانب مختلفة ومنها: مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التحيزات المبنية على النوع الإجتماعي والإستراتيجيات، ودور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق النساء، والمواطنة والمجتمع المدني ومنظمات حقوق النساء، دور البرلمان في المشاورات العامة بين الإطار القانوني والتطبيق، المشاركة السياسية للنساء بين الواقع والمأمول، تجليات القضايا النسوية في الرواية، المرأة والترجمة، المرأة والمسرح، السينما وقضايا المرأة.. والتحديات والأولويات، وتختتم بإصدار عدد من التوصيات وبعرض حكي قصير لفرقة (بيت الحواديت).

يشارك في الورشة العديد من الأسماء المهمة في مجال حقوق المرأة وهم: النائبات في البرلمان مهجة غالب، منى منير، نادية هنري، والدكتور كمال مغيث، وأمل جمال الدين، وهانيا مهيب ونبيل صموئيل، ورضا الدسوقي، ودينا الجندي، وشعبان يوسف، والدكتور أنور مغيث، وعبير علي، والدكتور عاطف محمد عبيد.

تأتى تلك الفاعلية فى إطار اهتمام الدولة بتمكين المرأة المصرية للحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية بوصفها نصف المجتمع وصاحبة دور أساسي في تنمية الوطن.