تسليم 75 تأشيرة لحجاج الجمعيات بجنوب سيناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

سلم اللواء نادر حنفي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، تأشيرات الحج لحجاج الجمعيات الأهلية بمركز التأهيل الاجتماعي بمدينة الطور، بحضور فوزي همام، السكرتير المساعد، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور، وزيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ عبد الحليم الجمال، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات.

وهنأ السكرتير العام، الحجاج لتأدية شعائر الحج وطالبهم بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بهم تجنبًا لحدوث أية مشاكل خلال رحلة الحج، معلنًا أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صدق على توفير٢ أتوبيس لنقل الحجاج ذهابًا وإيابًا وتوفير الطعام والشراب لهم.

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من جانبه، أوضح زيدان عبدالغفار، تقدم ٢٤٧ طلبًا عن طريق الجمعيات الأهلية للحج، وبلغت حصة المحافظة من التأشيرات المتاحة ٦٥ تأشيرة بينهم اثنين مشرفين، وجرى إهداء ملابس الإحرام لجميع الحجاج سيدات ورجال.

وأضاف أن محافظ جنوب سيناء خاطب الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجرى الحصول على ١٠ تأشيرات أخرى ليصل إجمالي التأشيرات ٧٥ تأشيرة.

وأكد أن مديرية التضامن الاجتماعي نسقت مع الوزارة لأخذ البصمة سواء بالعين أو اليد، كما جرى إصدار ٦ بطاقات لمدن المحافظة واستخراج بطاقة لكل حاج مدون عليها جميع بياناته، إضافة إلى توزيع كتيبات على الحجاج لتعريفهم بقواعد الحج، مؤكدًا أن السفر الأربعاء المقبل من مطار القاهرة.