فيديو صادم للحظة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل

أظهر فيديو متداول لحظة اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل.. المجرم لم يجد صعوبة في تصفية ضحيته الذي كان جالسا داخل مطعم يتبادل أطراف الحديث مع مرافق له قبل أن يخرج المجرم سلاحه وينفذ جريمته.

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