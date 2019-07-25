«المرزوقى»: «الموت يلغي كل الخصومات»

نعى رئيس الجمهورية التونسى الأسبق المنصف المرزوقى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي قائلا: «رحم الله رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وتلقاه بواسع غفرانه ورزق أهله جميل الصبر والسلوان»، وقدم المرزوقى أصدق التعازي للشعب التونسي الذى فقد رئيسه. وقال: «ثمة لحظات في حياة الأفراد والشعوب التي يجب فيها أن نرتقى بأنفسنا إلى مستوى أعلى مما اعتدنا عليه في سائر الأيام. وفي هذه الظروف الدقيقة في حياة شعبنا المطلوب منا جميعا التهييب امام مشيئة الله والبقاء والدوام له وحده, وتناسى في هذه الظروف كل ما يفرقنا والموت يلغي كل الخصومات» ودعا المرزوقى إلى مزيد من الهدوء وضبط النفس وتحلى الجميع بروح المسئولية تجاه الوطن وسلامته، والتمسك بالدستور وبمؤسسات الدولة. رئيسه. وقال: «ثمة لحظات في حياة الأفراد والشعوب التي يجب فيها أن نرتقى بأنفسنا إلى مستوى أعلى مما اعتدنا عليه في سائر الأيام. وفي هذه الظروف الدقيقة في حياة شعبنا المطلوب منا جميعا التهييب امام مشيئة الله والبقاء والدوام له وحده, وتناسى في هذه الظروف كل ما يفرقنا والموت يلغي كل الخصومات» ودعا المرزوقى إلى مزيد من الهدوء وضبط النفس وتحلى الجميع بروح المسئولية تجاه الوطن وسلامته، والتمسك بالدستور وبمؤسسات الدولة.

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