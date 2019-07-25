حركة نداء تونس: السبسى عاش ومات مخلصاً لمبادئه

نعت حركة «نداء تونس» وفاة الرئيس التونسى الباجي قايد السبسي الذي توفي أمس فى بيان رسمى جاء فيه:

"تنعى حركة نداء تونس للشعب التونسي وللأمة العربية والإسلامية وللإنسانية رئيس الجمهورية والرئيس المؤسس لحركة نداء تونس الذي شاء الله أن توافيه المنية، يوم ذكرى إعلان الجمهورية" وقال البيان:

وبهذا الحدث الجلل تفقد تونس أحد زعمائها

الكبار، ممن ساهموا في جميع معاركها الكبرى في التاريخ المعاصر، المعركة من أجل تحرير البلاد من ربقة المستعمر، والمعركة من أجل بناء الدولة الوطنية المستقلة، والمعركة من أجل إرساء النظام الديمقراطي وتحقيق المصالحة الوطنية وإنجاز أهداف الثورة.

ولقد تولى السبسي رحمه الله،

مسئوليات محورية وأدوارًا طلائعية في جميع المراحل التاريخية لبلادنا، وكان له الفضل في إنقاذ تونس وتأمين مسار انتقالها الديمقراطي طيلة السنوات الماضية، كما كان أول رئيس ديمقراطي منتخب بعد إعلان الجمهورية الثانية، وقد عاش ومات مخلصا لمبادئه ثابتا على القيم العظيمة التي تربّى عليها، داعيا الى التشبّث بإشراك جميع التونسيين في إدارة شئون بلادهم والنأي بالبلاد عن أجواء الصراع والانقسام، وكانت هذه وصيته الخالدة للشعب والأمة.