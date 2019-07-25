"الناصر" الرئيس التونسى المؤقت.. مشوار سياسى وبرلمانى حافل

تولى محمد الناصر رئيس مجلس النواب التونسى، أمس مهام رئيس الجمهورية لفترة انتقالية، لا تتعدى بحدها الأقصى 90 يوما، وفقا للدستور التونسي.

وولد الناصر فى 21 مارس عام 1934، بولاية المهدية شرق تونس، ويحمل شهادة الدكتوراه فى القانون الاجتماعى من جامعة السوربون بفرنسا، ونال قبلها إجازة فى الحقوق من معهد الدراسات العليا بتونس، وهو مسجل رسميا فى نقابة المحامين منذ العام 1978.

وبدأ الناصر مشواره السياسى عندما انتخب لرئاسة بلدية الجم بولاية المهدية فى الستينيات، وهى مسقط رأسه، ونجح فى تكرار الأمر فى 6 دورات انتخابية.

وقد تولى وزارة الشئون الاجتماعية فى حكومة الهادى نويرة بين 1974-1977، واستقال منها فى أواخر 1977 مع مجموعة من الوزراء إثر توقف الحوار الاجتماعى وتأزّم العلاقات بين الحكومة والحزب الحاكم من جهة، والاتحاد العام التونسى للشغل من جهة أخرى.

استجاب الناصر إلى دعوة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة للعودة إلى وزارة الشئون الاجتماعية لاستئناف الحوار الاجتماعى واستعادة العلاقات مع الاتحاد العام التونسى للشغل ومواصلة تنفيذ السياسة التعاقدية، فى نوفمبر 1979، لذلك يعرف الناصر باسم «صديق النقابيين» بسبب انفتاحه

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على النقابات والمجتمع المدنى وحتى المعارضة.

وواصل مسئولياته على رأس وزارة الشئون الاجتماعية منذ ذلك التاريخ إلى نوفمبر 1985، حيث أعفى منها.

وشغل منصب رئيس المجلس الاقتصادى الاجتماعى فى تونس بين ديسمبر 1958 ويونيو 1991، ذهب بعدها إلى العمل الدبلوماسى، حيث عيّن سفيرا ممثلا لتونس لدى المنظمات الدولية بجنيف إلى أغسطس 1996.

نجح «الناصر» برلمانيا فى كسب أصوات ناخبيه وأصبح نائبا فى 3 دورات هى 1974-1947، و1981-1986، و2014-2019.

وعاد إلى الحكومة بعد ثورة عام 2011، حيث شغل منصب وزير فى حكومتى محمد الغنوشى والباجى قايد السبسي.

وتولى رئاسة مجلس النواب فى 4 ديسمبر 2014 بعد انتخابه عضوا على رأس قائمة حزب «نداء تونس» بولاية المهدية فى الانتخابات التشريعية أكتوبر 2014.