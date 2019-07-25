راشد الغنوشي: فقدت صديقا حكيما

فى تعليقه على إعلان وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي، قال راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإخوانية «أصبنا بمحنة ومصاب عظيم بفقدان البلاد قائدها وعمدة من النظام الجمهورى والدولة»، وتابع الغنوشى فى تصريح صحفىأنّه تعرّف على السبسى فى 2011 عندما قاد أول انتخابات حرة فى تونس، ونشأت بينهما علاقة صداقة وأخوة من اجل الصالح العام والانتقال الديمقراطي. وقال الغنوشى إنّ السبسى تمتع بحكمة جنّبت تونس الصدام بين نداء تونس والنهضة وجعلت حكمته «الخطين المتوازيين يلتقيان».
ووصف الغنوشى السبسى بالقائد البارز للمسار التوافقى الذى يحكم تونس الى اليوم.
وتابع رئيس حركة النهضة ''لا يعزينا فى هذا الرجل إلا أنّه ختم حياته بدعوة الناخبين ووضع تونس على طريق الانتخابات.
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