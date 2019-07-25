قرر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، أمس، إعلان الحداد الوطنى لمدة سبعة أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية على أثر وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجى قائد وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية على أثر وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجى قائد السبسي. كما قرر الشاهد إلغاء كافة العروض الفنية فى مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات حتى إشعار آخر.

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