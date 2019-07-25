الأزهر الشريف ينعى الرئيس التونسي

نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى الذى توفى أمس فى المستشفى العسكرى بالعاصمة تونس بعد تعرضه لوعكة صحية. فى المستشفى العسكرى بالعاصمة تونس بعد تعرضه لوعكة صحية. وتقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة للشعب التونسى الشقيق، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

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