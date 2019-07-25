الجيش التونسي يؤمن جنازة السبسي وهذا موعدها

أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسى فيصل خليفة أن موكب دفن رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي سيكون بعد غد /السبت، مشيرًا إلى أن "موكب الدفن" سينطلق الساعة الحادية عشرة

(بالتوقيت المحلي) من قصر قرطاج في اتجاه مقبرة الجلاز.

وقال فيصل خليفة - في تصريحات إذاعية - إن عددًا من رؤساء الدول سيحضرون موكب الدفن.

بدوره، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء اليوم إن الجيش الوطني سيُؤمن جنازة وطنية كبيرة للرئيس الراحل.

وأوضح الشاهد - عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد مراسم الدفن بالبرلمان - أن وفودا أجنبية ستحضر جنازة الرئيس الراحل، معتبرا رحيله "خسارة كبيرة لتونس".