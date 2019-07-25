الاستعانة بشركة صينية لتوطين تكنولوجيا المصاعد الكهربائية

شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة فوجى سينو الصينية العالمية، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الرامية لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية، بما يعزز الاقتصاد القومى وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار فى مصر. الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية، بما يعزز الاقتصاد القومى وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار فى مصر. أوضح «التراس» أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية بهدف توطين تكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم والمشايات الكهربائية ونظام أوتوماتيكى ذكى لمواقف السيارات وفقا لمواصفات الجودة العالمية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم بمكونات تصنيع محلى بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة. توطين تكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم والمشايات الكهربائية ونظام أوتوماتيكى ذكى لمواقف السيارات وفقا لمواصفات الجودة العالمية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم بمكونات تصنيع محلى بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن الشركة الصينية ستقوم بتدريب فنيي الهيئة على التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات.

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