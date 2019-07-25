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التحالف يسقط مسيّرة حاولت استهداف المدنيين بخميس مشيط

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أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر أمس طائرة دون طيار، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، حسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الذي أوضح «لا صحة لما بثته بعض وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية»، واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.

وأوضح «استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه الميليشيا الإرهابية، بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب، بحسب القانون الدولي الإنساني»، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها، بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.


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