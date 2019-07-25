صالح يستعرض الأوضاع الميدانية في اليمن

استعرض نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أمس، الأوضاع الميدانية وسير المعارك التي يخوضها الجيش اليمني بمساندة تحالف دعم الشرعية. وأشاد خلال لقائه عدداً من قادة المناطق العسكرية وقيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة وقوات التحالف في محافظة مأرب بما ينجزه الجيش بدعم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية من انتصارات كبيرة في سبيل استكمال التحرير واستعادة الشرعية. ولفت محسن الانتباه إلى المسؤولية الملقاة على عاتق القادة في هذا الظرف الذي يعيشه اليمنيون جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، مشدّداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر بما يعزز من قدرات الجيش وكفاءة أبنائه.



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