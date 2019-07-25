التحالف يسقط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن التحالف اعترض وأسقط طائرة بدون طيار (مسيرة)، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. وجدد المالكي، تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضحاً أن توجيهها صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة، وتعمدها استهداف المدنيين، تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية، واستهجن العقيد المالكي الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة، كذبًا وزيفًا، استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، بفضل الله ويقظة أبطال قوات التحالف.مؤكدا أن قوات التحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.



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