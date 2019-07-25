"التحالف" يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

قال المتحدّث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الموالية لإيران في محاولة لاستهداف المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث قوله إن أياً من المطارات أو المواقع العسكرية لم يتعرض للقصف.

وجدّد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تذكير المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، موضّحاً أنّ توجيهها صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل وتعمّدها استهداف المدنيين جرائم حرب ضد الإنسانية توقع الميليشيات المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي.

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