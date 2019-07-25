محلل تركي: أسطورة أردوغان انتهت وتفكك حزبه "مسألة وقت"

دينا محمود (لندن)

أكد محللون سياسيون أتراك أن الأزمات الداخلية والخارجية التي تحاصر نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في الفترة الحالية، أصبحت تهدد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي ينتمي إليه بـ«الانفجار من الداخل»، خاصة بعد سلسلة الهزائم الانتخابية التي مُني بها مؤخراً، وعلى رأسها خسارته الانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة وفي مدينة إسطنبول، كبرى مدن البلاد والمركز المالي الأساسي فيها.

وقال المحللون إن الساحة السياسية التركية أصبحت مهيأة في هذه الظروف لظهور مجموعة من الأحزاب السياسية الجديدة، التي سيقود عدد منها حلفاء سابقون لأردوغان، ضاقوا ذرعا بأسلوبه الاستبدادي في الحكم، الذي قاد لانتكاسات على الساحة الداخلية، وأيضا لاندلاع صدام غير مسبوق مع الغرب خارجياً، بفعل تشبثه بشراء صفقة الصواريخ الروسية الـ (إس - 400) المثيرة للجدل، التي دفعت الإدارة الأميركية للشروع في فرض عقوبات على أنقرة.

وفي مقال نشره موقع «أحوال» المعني بالشؤون التركية، أكد المحلل السياسي أحمد كولسوي أن نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، يتربع على رأس قائمة الساسة، الذين سيلعبون دورا رئيسا على صعيد مناوأة أردوغان داخليا، في الفترة المقبلة. وأشار كولسوي إلى التقارير التي تؤكد أن باباجان - الذي سبق أن شارك في تأسيس حزب «العدالة والتنمية»، ويُعزى له الفضل في الازدهار الاقتصادي الذي شهدته تركيا في العقد الأول من القرن الحالي - يُحضّر حاليا لإطلاق حزبه الجديد بالمشاركة مع الرئيس التركي السابق كذلك عبد الله جل.

وأبرز الكاتب المخضرم الاستقالة التي قدمها باباجان من حزب أردوغان الشهر الماضي، والبيان الذي أصدره في هذا الصدد، وقال فيه إن «اختلاف القيم والمبادئ» بينه وبين الرئيس التركي «جعل من المستحيل (عليه) البقاء في حزب العدالة والتنمية»، مؤكدا أن تركيا صارت في حاجة ماسة إلى «رؤية جديدة تجري بلورتها عبر التشاور بين المجموعات المختلفة» فيها.

وقال في مقاله إن أي حزب جديد يشكله باباجان «قد يمثل البديل التكنوقراطي» للحزب الحاكم حاليا بقيادة أردوغان، لا سيما وأن هناك «هالة من النجاح الاقتصادي» تحيط بهذا السياسي التركي، نظراً للإنجازات التي حققها عندما كان وزيرا للشؤون الاقتصادية أواخر عام 2002، كأصغر وزير في الحكومة آنذاك، إذ لم يكن عمره يتجاوز 35 عاما.

وشدد كولسوي على أن ذلك يمثل نقطة قوة لا يُستهان بها تصب في صالح علي باباجان، مع تفاقم الأزمة التي تضرب الاقتصاد التركي منذ أكثر من عام، جراء تراجع قيمة العملة المحلية بنسبة تفوق 30%، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وإحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ أموالهم في المشروعات المُقامة في البلاد. ونقل المحلل السياسي المرموق عن مصادر سياسية في أنقرة قولها إن «مشكلة أردوغان تتمثل في أن باباجان شكّل القوة الدافعة للاقتصاد التركي خلال حقبة النجاح لحزب العدالة والتنمية» التي لم تدم طويلاً.

وأشارت المصادر إلى أن الاضطرابات الاقتصادية الحادة تشكل «كعب أخيل» بالنسبة للرئيس التركي، وهو ما يعني أن باباجان سيصبح بمثابة «المنقذ» لملايين الأتراك الراغبين في الخروج من نفق الأزمة الحالية، التي يبدو أن النظام الحالي استنفد فرصه في التعامل بنجاح معها. ورجح المقال أن يلجأ أردوغان إلى انتهاج سياسات أكثر استبدادية بداخل حزبه، في محاولة يائسة للحيلولة من دون حدوث مزيد من الانقسامات بداخله.

ولكن كولسوي استبعد أن تُكلل هذه المساعي بالنجاح، قائلا إن هناك «الكثير من المؤشرات التي تفيد بأن أسطورة أردوغان غير القابل للهزيمة قد انتهت، وأن ذلك البالون المنتفخ بات على وشك الانفجار»، خاصة بعد أن أدت إعادة الاقتراع في إسطنبول في يونيو الماضي، إلى اتساع الفارق بين مرشح المعارضة الفائز بالانتخابات أكرم إمام أوغلو ومنافسه عن الحزب الحاكم بن علي يلدريم، من 14 ألف صوت إلى 800 ألف، وهو ما بدا صفعة موجعة على وجه الرئيس التركي.

ومما يزيد من خطورة تشكيل علي باباجان حزباً جديداً ينافس «العدالة والتنمية»، أن باباجان سيسعى إلى استمالة الناخبين الأتراك من ذوي التوجهات المحافظة، الذين يشكلون في الوقت نفسه القاعدة الانتخابية الرئيسة للحزب الحاكم حاليا. وقال كولسوي إن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو ليس بعيدا بدوره عن الجهود الجارية لتكوين تكتلات سياسية من شأنها سحب البساط من تحت أقدام رجب طيب أردوغان ونظامه وحزبه، مشيرا إلى أن أوغلو سبق أن وجه انتقادات شديدة اللهجة للرئيس التركي، بعد الأداء المخيب للآمال لحزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات البلدية الأخيرة.

وشدد الكاتب على أن رئيس الوزراء الأسبق جدد قبل أيام إعرابه عن مخاوفه إزاء مستقبل الحزب، من دون أن يستبعد إمكانية استقالته قريباً منه، قائلاً إن هذه الخطوة ستبقى «ملاذه الأخير».