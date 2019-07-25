مركز بحوث السياسة العامة: سياسات قطر "الملتوية" تضع إدارة ترامب في مأزق

شادي صلاح الدين (لندن)

كشف المركز الوطني لبحوث السياسة العامة في الولايات المتحدة عن أن الأسلوب الملتوي الذي يمارسه نظام الحمدين في أميركا يضع الإدارة الأميركية في موقف حرج، مشيراً إلى ضرورة تغيير طريقة التعاطي مع النظام في الدوحة، لافتاً إلى أن قطر تغامر بالعلاقة التجارية والعسكرية مع واشنطن. وأوضح المركز في تقرير، كتبه ديفيد الماسي، أن الإدارة الأميركية فوتت على نفسها فرصة مناقشة الأسلوب المراوغ الذي يتبعه النظام القطري، فيما يتعلق بانتهاك اتفاق السماوات المفتوحة، مشدداً على أن هذا الموضوع الهام كان يجب أن يكون محوراً في اللقاء الذي جمع الرئيس دونالد ترامب مع أمير قطر تميم بن حمد خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض.

وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يقول إن القضية تم التعامل معها، يقول زميل كبير في المركز الوطني لبحوث السياسة العامة، درو جونسون، إن واشنطن لديها اتفاقيات «سماوات مفتوحة» مع 126 دولة، وتعمل الاتفاقيات على «الملاءمة» بين شركات النقل التي تديرها الدولة ومنافستها من خلال «إلغاء الدعم الحكومي لشركات الطيران، وتقليص المشاركة السياسية في القرارات التجارية مثل الطرق والتسعير»، غير أن العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر «استثناء نادر ومقلق»، لأن قطر اشترت مؤخراً 49% من شركة النقل الإيطالية الفاشلة «إير إيطاليا»، وتقوم الآن بدعمها بطريقة تتعارض مع اتفاقية السماوات المفتوحة. وأكد الكاتب، أنه بعد استخدام عشرات المليارات من الدولارات في أموال حكومية لدعم شركة الخطوط الجوية القطرية، وقعت الإمارة الصغيرة اتفاقية السماوات المفتوحة، وتعهدت بوقف تحويل الدعم إلى شركة الطيران. ومع ذلك، في العام الماضي فقط، كان يشتبه في استخدام قطر مرة أخرى أموال الضرائب، وغيرها من الأموال الحكومية لدعم الخطوط الجوية القطرية. وردت إدارة ترامب، بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية «السماوات المفتوحة» لإنهاء الدعم القطري غير المشروع، وزيادة الشفافية المالية القطرية، وتجميد طرق الخطوط الجوية القطرية الجديدة المتجهة إلى الولايات المتحدة. ولسوء الحظ، عادت قطر إلى طرقها القديمة قبل الانتهاء من الاتفاق. وصاغ المسؤولون القطريون طريقة مضللة لتفادي «السماوات المفتوحة»، ودعم شركة طيران أجنبية، وإطلاق طرق جديدة إلى أميركا.