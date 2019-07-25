كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة الجزائرية تعلن أسماء شخصيات ستقود الحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس، عن قائمة بأسماء 6 شخصيات ستقود الحوار الذي دعت إليه بهدف الخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ 5 أشهر.

وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي تولى المنصب بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، دعا في 3 يوليو الجاري (الموعد الذي كان محدداً لانتخابات رئاسية تم إلغاؤها لعدم وجود مرشحين)، إلى حوار تقوده شخصيّات وطنيّة مستقلّة لا تُشارك فيه السلطة أو الجيش وذلك بهدف أوحَد هو تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في أقرب مهلة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ اندلاعها في 22 فبراير الماضي برحيل كل رموز النظام، ومنهم بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، قبل أي انتخابات، وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن بن صالح استقبل فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل.

ويتكون الفريق بحسب المصدر من رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال الولاية الأولى لبوتفليقة كريم يونس، وأستاذة القانون الدستوري بجامعة الجزائر فتيحة بن عبو، والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، وعضو مجلس الأمة سابقاً وأستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة بوزيد لزهاري، والنقابي في قطاع التربية عبد الوهاب بن جلول، والأستاذ بجامعة تلمسان عزالدين بن عيسى.

والتزم بن صالح الذي انتهت ولايته الانتقالية بحسب الدستور في 9 يوليو الجاري باتخاذ إجراءات تهدئة طالب بها قادة الاحتجاجات وعلى رأسها إطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات وتخفيف الإجراءات الأمنية التي كانت تمنع الكثير من الجزائريين من خارج العاصمة من المشاركة في تظاهرات الجمعة.