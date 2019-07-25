الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أبناء زوجة الرئيس الفنزويلي مادورو

قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة من أبناء زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى جانب رجلي أعمال آخرين بسبب اتهامهما بالتربح من عقود استيراد المواد الغذائية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هؤلاء الأشخاص حققوا مئات الملايين من الدولارات من خلال عقود استيراد الغذاء، مشيرة إلى تفشي الجوع في فنزويلا التي تعاني صعوبات مالية بالغة.

وقال ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي إن هؤلاء المسؤولين في فنزويلا "يستخدمون الغذاء كشكل من السيطرة الاجتماعية لدعم مؤيديهم السياسيين ومعاقبة المعارضين، في الوقت الذي جمعوا فيه مئات الملايين من الدولارات من خلال مجموعة من أنظمة الاحتيال"، في إشارة إلى حكومة الرئيس الفنزويلي مادورو.