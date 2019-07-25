كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس يعلن وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الرئيس، في تصريحات نشرتها وكالة معًا الإخبارية: "على ضوء مشاورات القيادة قررنا وقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة بدءًا من يوم غدٍ لتنفيذ قرارات المجلس المركزي".
وقال: "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وخصوصًا في القدس (..) لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة".