كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية تحذر من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ بسبب تعنت الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الإرياني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن انفجار الناقلة أو تسرب حمولتها التي تقدر بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ كمخزون للتصدير.
وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن تأثيراتها الكارثية ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس، وهما من أهم الممرات المائية في العالم.
وأوضح الإرياني أن استمرار تعنت الميليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائدتها المقدرة بـ80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى دول الجوار.