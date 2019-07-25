مسلسل شد الحبل بين السلطات و”البيجيدي” يتواصل.. السلطات تمنع الاحتفال بالتلاميذ المتفوقين في طنجة.. وخيي: الأمر غير منطقي

يستمر مسلسل “شد الحبل” بين السلطات و”البيجدي”، آخر فصوله في جهة الشمال، حيث وجه رئيس الدائرة الحضرية، الجيراري بني مكادة، اليوم الخميس، بطنجة، مراسلة إلى رئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي، يطلب منه إلغاء ملتقى التميز على شرف التلاميذ المتفوقين، لعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، المنصوص عليها في قانون الحريات العامة.

وبحسب نص المراسلة الذي حصل عليه “اليوم24” فإن سبب إلغاء الحفل يعود بالأساس إلى عدم حصول رئيس المقاطعة على اللائحة الرسمية للتلاميذ المتفوقين من الجهات الرسمية، والاكتفاء بنشر إعلان على صفحة المقاطعة بموقع فايسبوك لدعوة التلاميذ الراغبين في المشاركة للتواصل مع مصالح المقاطعة المختصة.

وأبرزت المراسلة ذاتها، أن عدم التأكد من لوائح التلاميذ المتفوقين من الجهات الرسمية من شأنه التأثير سلبا على النظام العام والحفاظ عليه وسينتج عنه حيف في حق التلاميذ المستحقين.

من جهته، تساءل محمد خيي في حديث مع “اليوم24″، عن الأسباب وراء هذا الإلغاء، مؤكدا أن لائحة المتفوقين متوفرة لدى جمعية الآباء وأولياء التلاميذ “هذه السنة الرابعة التي ننظم فيها الملتقى، وتعليل الإلغاء بعدم الحصول على اللوائح غير منطقي”.

واعتبر رئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي، في تصريحه للموقع، أن خبر الإلغاء فاجأه، وأن تعميم الخبر على الصفحة الرسمية لموقع فايسبوك يتم مع جميع الأنشطة الخاصة بالمقاطعة، وسبق مراسلة مصالح وزارة التربية الوطنية قبل أزيد من شهر لكن بدون رد.