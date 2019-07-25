بعد وفاة السبسي.. تونس تُعلن موعدا لإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها

ك قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019 ، عوضا عن التاريخ الأصلي الذي كان محددا ليوم 17 نونبر 2019 ، وذلك على إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وفق ما أعلنته الناطقة باسم الهيئة حسناء بن سليمان.

وأضافت بن سليمان، أن مجلس الهيئة قرر كذلك خلال إجتماع عقده عشية اليوم الخميس، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 2 أوت 2019، على أن تنطلق الحملة الإنتخابية يوم 2 سبتمبر القادم، مبينة أنه نظرا لضيق الآجال المنصوص عليها بالفصل 84 من الدستور، تم اختصار فترة الحملة الانتخابية إلى 12 يوما فقط عوضا عن 21 يوما.

وأكدت في المقابل أنه لا وجود لأي تغيير في مواعيد الانتخابات التشريعية في الوقت الحالي.

Advertisements

وكان رئيس الهيئة نبيل بفون، قد صرح في وقت سابق اليوم ل (وات)، بأن تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد، موضحا أن وفاة رئيس الجمهورية تفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج.

كما أعلن عن انعقاد مجلس الهيئة للنظر في المستجدات والتفاعل معها على إثر وفاة رئيس الجمهورية صباح اليوم.

وينص الفصل 84 من الدستور، على أنه في حالة الشغور النهائي (الوفاة) في منصب رئيس الجمهورية، يتولى استنادا إلى ذلك رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا لفترة تتراوح بين 45 يوما و90 يوما.