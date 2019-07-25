إياب الرجاء في دوري أبطال إفريقيا بين هذين الملعبين

وضع فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، المركب الكبير لمدينة مراكش، وابن بطوطة في طنجة، كخيارين لاستقبال بيرغاما يونايتد الغامبي، برسم إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويتجه الفريق الأخضر، إلى خوض مباراته الإفريقية، على أرضية الملعب الكبير بمراكش، كخيار أول، وفي حال تم رفض طلبه، سيعرج على مدينة طنجة، لاستقبال بيرغاما، بملعب ابن بطوطة.

ويأتي بحث الرجاء بعد أن تأكد إغلاق أبواب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي سيحتضن دورة الألعاب الإفريقية، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة بين 16 و31 غشت القادم، علما أن الفريق الأخضر سيخوض مواجهته ضد خصمه الغامبي، بين أيام 23 و25 من الشهر ذاته.

ويرحل وصيف البطولة الاحترافية، إلى غامبيا، لملاقاة بيرغاما في مباراة الذهاب، المقرر لها أيام 9 أو10 أو11 من الشهر القادم.