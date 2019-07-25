الرجاء يشكر ياجور ويتمنى له مسيرة موفقة بفريقه الجديد

توجه فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بالشكر إلى هدافه محسن ياجور، المنتقل حديثا إلى نادي ضمك السعودي.

ونشر الفريق الأخضر بيانا عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، جاء فيه: “نادي الرجاء الرياضي يشحر اللاعب محسن ياجور على مشواره الرياضي الحافل مع ناديه الأم و يتمنى له مسيرة رياضية موفقة مع نادي ضمك السعودي”.

وأكد الرجاء، أن انتقال صاحب 34 عاما، إلى ضمك، جاء تلبية لرغبة ياجور، ليتفق مسؤولو الفريق البيضاوي مع نظرائهم في النادي السعودي، لاتفاق يقضي بحمل هداف البطولة الاحترافية في الموسمين الأخيرين، قميص ضمك.

تجدر الإشارة، أن ياجور سيجاور زميله السابق في الرجاء، زكرياء حدراف، المنتقل عقب آخر مباراة للنسور الخضر في البطولة أمام الدفاع الجديدي، إلى ضمك الصاعد حديثا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.