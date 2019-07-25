قادما من ريال مدريد.. سيبايوس يوقع في كشوفات آرسنال

تعاقد اليوم الخميس، فريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، مع الإسباني داني سيبايوس، قادما من نادي العاصمة الإسبانية، مدريد، الريال.

وانضم سيبايوس إلى فريقه الجديد، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، لرغبة اللاعب في العودة إلى الملكي مستقبلا، حيث وافق آرسنال على شرط ريال مدريد لاتمام الصفقة، والمتمثل في وجود بند بأحقية الشراء.

ومن المرتقب أن يحمل صاحب 22 عاما، القميص رقم 8 في آرسنال، لبعوض الويلزي آرون رامسي المنتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى الدوري الإيطالي، وتحديدا فريق يوفنتوس.

يذكر أن سيبايوس تعاقد معه ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي لعام 2017، قادما من ريال بيتيس، غير أن عدم الاعتماد عليه في التشكيل الرسمي للفريق الأبيض، عجل برحيله على سبيل الإعارة إلى “الغانرز”.