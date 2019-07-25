بعد تعليقها لأسباب أمنية... "بريتيش إيرويز" تستأنف رحلاتها للقاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة الطيران "بريتيش إيرويز"، اليوم الخميس، أنها ستستأنف رحلاتها مع القاهرة التي علقت السبت الماضي لأسباب أمنية، غدا الجمعة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت الشركة في بيان: "بعد درس معمق للتدابير الأمنية، إننا مسرورون لاستئناف خدماتنا من وإلى القاهرة اعتبارا من الجمعة 26 تموز/ يوليو".

وأضافت الشركة "نولي أولوية لسلامة وأمن ركابنا وطواقمنا ولن نسمح أبدا لرحلة بالإقلاع لو لم نكن متأكدين من سلامتها".

وكانت الشركة قد أعلنت السبت الماضي، تعليق رحلاتها إلى القاهرة لأسبوع لأسباب أمنية موضحة أنها ستستفيد من هذا التعليق لإجراء "تقييم أكثر عمقا" لترتيباتها الأمنية في مطار القاهرة.

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وعبر صفحتها للتوصيات التي تقدمها للمسافرين إلى مصر، أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى "الخطر المتزايد لتعرض طائرات ومطارات لأعمال إرهابية". وأضافت "تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية للرحلات المتجهة من مصر إلى بريطانيا".

وزار 415 ألف بريطاني مصر العام 2018 بحسب الخارجية البريطانية.

والسبت الماضي أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة من ميونيخ وفرانكفورت فقط ليوم السبت دون تقديم سبب.