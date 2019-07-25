مصر: تجديد حبس ناشط مصري بعد قرار بإخلاء سبيله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جددت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تجديد حبس الناشط السياسي، شادي الغزالي حرب، لمدة 45 يومًا، وذلك غداة صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عن زوجته.

ويأتي قرار تجديد الحبس بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل حرب على ذمة قضية متهم فيها بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (لم تسمها المحكمة)".

غير أن النيابة العامة استأنفت على قرار الإخلاء عقب صدوره، قبل أن تقبل المحكمة ذاتها اليوم الاستئناف وتقرر تجديد حبسه 45 يومًا، وفق ما ذكرته فاطمة هشام، زوجة الغزالي حربن على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".

وتلك الاتهامات نفاها "الغزالي" وهيئة الدفاع عنه، خلال التحقيقات معه.

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ولم يصدر تعقيب من السلطات القضائية المصرية بخصوص القضية التي تضم نشطاء بارزين من بينهم؛ الناشط بحركة 6 إبريل المعارضة شريف الروبي، والمدون محمد أكسجين.

وأوقفت السلطات شادي الغزالي في أيار/ مايو 2018، ومنذ ذلك الحين يجدد حبسه باستمرار.

ويُعدّ الغزالي أحد نشطاء ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وعارض حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وأيد الإطاحة به، قبل أن يتحول لمعارض لبعض سياسات الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.