مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة شط العرب شرقي البصرة، ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن الجناة".

