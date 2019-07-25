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مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي البصرة

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افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الخميس، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح شرقي المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة شط العرب شرقي البصرة، ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن الجناة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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