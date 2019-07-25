الحوثيون يعلنون شن هجمات جديدة على مطار ابها السعودي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله" الحوثيين، الخميس، عن شن هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية وبحسب الموقع الرسمي لجماعة "أنصار الله" أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن "سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بعملية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة استهدفت مرابض الطائرات وأهداف أخرى، وقد أصابت أهدافها بدقه عالية وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".



وأوضح سريع أن عملية استهداف مطار أبها "تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي كان آخرها 25 غارة جوية خلال 12 ساعه الماضية"، مؤكداً: "عملياتنا ستستمر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

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