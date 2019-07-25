دراسة تكشف سراً 'مفاجئاً' عن فوائد التفاح

لطالما نصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول تفاحة في اليوم للحفاظ على صحة جيدة والتخلص من زيارة الطبيب، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن السبب في ذلك يعود جزئيا لوجود نحو 100 مليون بكتيريا وميكروب في ثمرة التفاح الواحدة، والتي تفيد الجهاز الهضمي.
وأضافت بيرغ: "البكتيريا والفطريات والفيروسات الموجودة في طعامنا تستعمر أمعاءنا بشكل عابر. الطهي يقتل معظمها، لذلك تعد الفواكه والخضروات النيئة مصدرا مهما لميكروبات الأمعاء المفيدة".
وقارن الباحثون البكتيريا الموجودة في التفاح الذي يتم شراؤه من المتاجر، بالبكتيريا الموجودة في التفاح الذي يتم قطفه مباشرة من الشجر، ووجدوا أنه بالرغم من أن النوعين من هذه الفاكهة يحتويان على عدد مماثل من البكتيريا.
كما وجد الباحثون أن التفاح العضوي يضم مجموعة بكتيرية أكثر تنوعا وتوازنا، مما يجعلها أكثر فائدة وألذ من التفاح الذي يباع في الأسواق، وفق ما ذكر موقع صحيفة "غارديان" البريطانية.
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