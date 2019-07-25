دراسة تكشف سراً 'مفاجئاً' عن فوائد التفاح

وقالت البروفيسورة غابرييل بيرغ من جامعة غراتس النمساوية للتكنولوجيا، إن التفاحة الواحدة تحمل أكثر من 100 مليون بكتيريا وميكروب، والتي يعد بعضها مهما في الحفاظ على صحة الأمعاء.

وأضافت بيرغ: "البكتيريا والفطريات والفيروسات الموجودة في طعامنا تستعمر أمعاءنا بشكل عابر. الطهي يقتل معظمها، لذلك تعد الفواكه والخضروات النيئة مصدرا مهما لميكروبات الأمعاء المفيدة".



وقارن الباحثون البكتيريا الموجودة في التفاح الذي يتم شراؤه من المتاجر، بالبكتيريا الموجودة في التفاح الذي يتم قطفه مباشرة من الشجر، ووجدوا أنه بالرغم من أن النوعين من هذه الفاكهة يحتويان على عدد مماثل من البكتيريا.