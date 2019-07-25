بعثة الأمم المتحدة: ندعم إجراءات تحقيق انتخابات مجالس المحافظات وفق المعايير الدولية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب التقى اليوم مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بحضور رئيس مكتب المساعدة الانتخابية السيد أمير آرين".واضاف المكتب، أن "اللقاء ناقش أهمية إقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨، الذي صوَّت عليه مجلس النواب الاثنين الماضي".

وتابع المكتب، أن "اللقاء بحث ايضا ضرورة توفير الرقابة اللازمة والإمكانات لإنجاح الانتخابات، وأهمية الدور الرقابي لمجلس النواب بمراقبة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومعالجة جميع المشاكل السابقة، وضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها بما يضمن مشاركة أكبر عدد فيها"، مؤكدا دعم مجلس النواب لـ"المفوضية المستقلة للانتخابات، والرقابة على عملها بالتعاون مع المنظمات الدولية".



واوضح المكتب، أن "الحلبوسي بحث آليات مشاركة النازحين في هذه الانتخابات، وتمكينهم من الحصول على البطاقة البايومترية، والوصول إلى مراكز الاقتراع".

من جانبها، قالت جنين بلاسخارت إن "بعثة الأمم المتحدة تدعم كل الإجراءات لتحقيق انتخابات وفق المعايير الدولية، وبما يعزز بناء الثقة ومعالجة جميع المشكلات والعقبات الماضية".

